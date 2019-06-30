الخارجية الأمريكية: "حزب الله" مدعوم من إيران ويخطط لهجمات في أوروبا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دول العالم لوقف تعاملتها مع مليشيا حزب الله، التي تقوم إيران بدعمها، والتي دائمًا تسعى للكثير من العمليات الإرهابية في المنطقة، فيما أكد بومبيو، أن هذه المليشيا تخطط لهجمات بأوروربا وحول العالم بدعم من إيران.



وأكد بومبيو - في وقت سابق- لن تتسامح ولن نتهاون مع حزب الله الإرهابية وماتقوم به من دور تخريبي في المنطقة، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على إيران لتغيير سلوكها العدواني في المنطقة عن طريق مليشياتها التي تقوم بدعمها في الكثير من الدول، فضلًا عن محاربة الحرس الثوري الإيراني الذراع الأيمن للنظام الإيراني.



كما رحب بومبيو، بقرار جمهورية كوسوفو، بعدما أدرجت منظمة حزب الله على قائمة الإرهاب، خلال الفترة الماضية.