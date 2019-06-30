المعارضة الإيرانية: "الملالي" مصدر الحرب وزعزعة الاستقرار

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن نظام الملالي، مصدر الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر سياساته التي تهدف إلى تأجيج نيران الحروب، مشيرة إلى أن العالم بأكمله شاهد سلوكيات عداونية، ونزعة حربية في هجمات نظام خامنئي المتتالية في اليمن، وكان أخرها الهجوم على ناقلات النفط في خليج عدن.



جاء ذلك في كلمة أمام تجمع عقد في ألبانيا تحت عنوان "نظام الملالي مصدر الحرب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، المقاومة الإيرانية حاملة رسالة السلام والحرية"، وشارك فيه برلمانيون وشخصيات سياسية وحقوقية ودينية من أوروبا وأستراليا.



وطالبت رجوي، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة للتصدي لسياسة النظام الإيراني الذي يسعى لإشعال الحروب ونشر الإرهاب، محذرة إذا لم يتم التعامل بصرامة مع النظام الفاشي الحاكم باسم الدين في إيران، فإنه سيفرض حربا فتاكة على المنطقة والعالم.



ونوهت رجوي بأنه يجب أن يعلن مجلس الأمن الدولي أن نظام الملالي يشكل تهديدا للسلام والأمن في العالم.