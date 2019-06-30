ضبط نصاب استولى على أموال طالب بدعوى تسفيره خارج مصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص استولى على مبلغ مالي من طالب في المنيا؛ بزعم توفير عقد للعمل بإحدى الدول العربية.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد من طالب مقيم بكفر المنصورة بدائرة قسم شرطة المنيا، ضد أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم زراعة"، ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، اتهمه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 62 ألف جنيه، بزعم توفير عقد عمل له بإحدى الدول العربية، ولم يف بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه للشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.