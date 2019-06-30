المكسيك تقصي كوستاريكا بضربات الجزاء وتصعد للمربع الذهبي

تأهل المنتخب المكسيكي إلى المربع الذهبي لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" بفوزه المثير على نظيره منتخب كوستاريكا 5 4 بركلات الجزاء الترجيحية فجر الأحد في دور الثمانية.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافي الذي لم يشهد جديد لتكون كلمة الفصل من خلال ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح المكسيك.



وتقدم راؤول خيمينيز، بهدف للمكسيك في الدقيقة 44 ثم أدرك برايان رويز التعادل لكوستاريكا من ضربة جزاء في الدقيقة 52.



وبعد انتهاء الوقت الإضافي دون أن ينجح أي من الفريقين في التسجيل، احتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب المكسيكي لصالحه بفضل تألق الحارس جويرمو أوتشوا وتصديه لضربة الجزاء الأخيرة لمنتخب كوستاريكا.



ويلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع هايتي.