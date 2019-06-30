حريق يلتهم سيارة بمحور صلاح سالم

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق سيارة ملاكي بمحور صلاح سالم.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في سيارة بمحور صلاح سالم، فتم الدفع بسيارة إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.