"الداخلية" تقدم خدمات طبية للمواطنين بالمجان

تواصل وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتم استقبال 91 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.