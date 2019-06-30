هايتي تنتفض أمام كندا وتصعد للمربع الذهبي للكأس الذهبية

فجر منتخب هايتي مفاجأة من العيار الثقيل وتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" بفوزه المثير على نظيره الكندي 3 2 فجر الأحد في دور الثمانية.



ونجح منتخب هايتي في تحويل تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني.



ويلتقي منتخب هايتي في المربع الذهبي مع نظيره المكسيكي.



وتقدم جوناثان ديفيد ولوكاس كافاليني بهدفين لمنتخب كندا في الدقيقتين 18 و28.



ولكن منتخب هايتي انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف حيث سجل داكنز نازون الهدف الأول في الدقيقة 50 ثم أضاف هيرفي بازيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ضربة جزاء وتكفل ويلد دونالد جييري بالهدف الثالث في الدقيقة 76.