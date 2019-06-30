غدًا.. إطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى 9 محافظات لفحص 8.7 مليون سيدة

تنطلق غدًا الاثنين مبادرة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات والأمراض غير السارية والصحة الانجابية، وذلك وفقًاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة السيدات وحمايتهم من الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة.



وأعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاء كافة الاستعدادات لإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "صحة المرأة" التى تهدف للكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية، والمقرر إطلاقها غدًا الاثنين فى 9 محافظات كمرحلة أولى.



وأشار فى تصريح لـ "الدستور" إلى أنه تم الانتهاء من تدريب جميع الفرق الطبية المشاركة فى الحملة فى محافظات المرحلة الأولى على إجراءات الفحص واكتشاف الأمراض لدى السيدات؛ حيث تم تدريب 1300 فريق يضم كل فريق "2 تمريض ومثقفة صحية وطبيبة" بإجمالى 5200 عضو من القائمين على الحملة، مؤكدًا أن جميعهم من السيدات.



وأضاف مستشار وزيرة الصحة، أنه تم توريد جميع الأجهزة الطبية إلى نقاط المسح فى الوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى والخاصة بفحص سرطان الثدى والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 1300 نقطة مسح تقريبًا فى 9 محافظات لإجراء الفحص الطبى على 8 ملايين و700 ألف سيدة مستهدفين من المسح.



وأكد أنه تم توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات تحويل المرضى على مراكز العلاج، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف السيدات على شريحتين، الشريحة الأولى من 18 لـ 40 عام، والشريحة الثانية تشمل السيدات أكثر من 40 عام.



وقال إنه تم الانتهاء من سيستم المبادرة بشكل كامل والذى يضم عددًا من الأسئلة والتى بناءًا عليها سيتم تحديد عامل الخطورة لدى السيدات وتحويلها لمراكز الفحص والعلاج للتأكد من عدم إصابتها بسرطان الثدى، لافتًا إلى أن سيستم المبادرة سيحدد مواعيد وأماكن إجراء الفحص على السيدات المصابات بسرطان الثدى، وفى حال عدم إصابة السيدات سيتم توعيتهم طبيًا وتحديد موعد للكشف الدورى السنوى للاطمئنان على صحتها.



وأضاف مستشار وزيرة الصحة أنه يتم العمل حاليًا على تطبيق اليكترونى لـ "الموبايل" خاص بالحملة وسيتم الانتهاء منه منتصف شهر يوليو المقبل.



وأضاف أن الوزارة بدأت الحملة الإعلانية للحملة منذ يوم الثلاثاء الماضى فى وسائل الإعلام تمهيدًا لإطلاق المبادرة رسميًا مطلع يوليو.