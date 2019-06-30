الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

غدًا.. إطلاق مبادرة "صحة المرأة" فى 9 محافظات لفحص 8.7 مليون سيدة

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:32 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
تنطلق غدًا الاثنين مبادرة "صحة المرأة" للكشف المبكر عن سرطان الثدى لدى السيدات والأمراض غير السارية والصحة الانجابية، وذلك وفقًاَ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة السيدات وحمايتهم من الأمراض التى تؤدى إلى الوفاة.

وأعلن المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، عن انتهاء كافة الاستعدادات لإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "صحة المرأة" التى تهدف للكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية، والمقرر إطلاقها غدًا الاثنين فى 9 محافظات كمرحلة أولى.

وأشار فى تصريح لـ "الدستور" إلى أنه تم الانتهاء من تدريب جميع الفرق الطبية المشاركة فى الحملة فى محافظات المرحلة الأولى على إجراءات الفحص واكتشاف الأمراض لدى السيدات؛ حيث تم تدريب 1300 فريق يضم كل فريق "2 تمريض ومثقفة صحية وطبيبة" بإجمالى 5200 عضو من القائمين على الحملة، مؤكدًا أن جميعهم من السيدات.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة، أنه تم توريد جميع الأجهزة الطبية إلى نقاط المسح فى الوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى والخاصة بفحص سرطان الثدى والأمراض غير السارية، لافتًا إلى أنه تم تحديد 1300 نقطة مسح تقريبًا فى 9 محافظات لإجراء الفحص الطبى على 8 ملايين و700 ألف سيدة مستهدفين من المسح.

وأكد أنه تم توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات تحويل المرضى على مراكز العلاج، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف السيدات على شريحتين، الشريحة الأولى من 18 لـ 40 عام، والشريحة الثانية تشمل السيدات أكثر من 40 عام.

وقال إنه تم الانتهاء من سيستم المبادرة بشكل كامل والذى يضم عددًا من الأسئلة والتى بناءًا عليها سيتم تحديد عامل الخطورة لدى السيدات وتحويلها لمراكز الفحص والعلاج للتأكد من عدم إصابتها بسرطان الثدى، لافتًا إلى أن سيستم المبادرة سيحدد مواعيد وأماكن إجراء الفحص على السيدات المصابات بسرطان الثدى، وفى حال عدم إصابة السيدات سيتم توعيتهم طبيًا وتحديد موعد للكشف الدورى السنوى للاطمئنان على صحتها.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة أنه يتم العمل حاليًا على تطبيق اليكترونى لـ "الموبايل" خاص بالحملة وسيتم الانتهاء منه منتصف شهر يوليو المقبل.

وأضاف أن الوزارة بدأت الحملة الإعلانية للحملة منذ يوم الثلاثاء الماضى فى وسائل الإعلام تمهيدًا لإطلاق المبادرة رسميًا مطلع يوليو.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

منذ حوالي 21 ساعة

حماس تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

منذ يوم

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

ياسمين صبري تتجول بـ"العجلة" في شوارع بارادايس الأمريكية (شاهد)

شاهد.. آلاف الإسبان يحتجون ضد رفع الحظر عن السيارات الملوثة للبيئة

السيسى: ثورة 30 يونيو من أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا

السيسى: ثورة 30 يونيو من أعظم أيام التاريخ المصرى

ads

رياضة

المكسيك تقصي كوستاريكا بضربات الجزاء وتصعد للمربع الذهبي

هايتي تنتفض أمام كندا وتصعد للمربع الذهبي للكأس الذهبية

البرازيلي سيلفا: ميسي أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

ميسي: "لا أقدم أفضل مستوياتي في كوبا أميركا"

منوعات

ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفًا على الفرار

للبيع.. 50 مليون وجبة مصنوعة من "الماء والهواء والكهرباء"

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

إسلام سياسي

سوريا الديمقراطية تعلن تسليم مسئول المقاتلين الأجانب بداعش إلى إيطاليا

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك