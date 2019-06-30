أمريكا وكوريا الشمالية تتفقان على استئناف المحادثات النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اتفق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأحد،على استئناف المحادثات النووية المتوفقة، وذلك خلال اجتماعهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.



وقال ترامب بعد محادثاته مع كيم "الاجتماع كان جيدا للغاية وقويا للغاية.. سنرى ما قد يحدث".



وأضاف أن الجانبين اتفقا على تشكيل فرق لدفع المحادثات المتوقفة قدما، مشيرا إلى أنه لا يتعجل الوصول إلى اتفاق.



وتهدف المحادثات إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.



جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين وذلك بعد ان أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز اليوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.