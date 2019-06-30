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حوادث

حل لغز العثور على جثة سيدة داخل بئر صرف صحي في أسيوط

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:25 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل وإلقاء جثتها داخل مصرف في أسيوط

تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، من مزارع مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية، بغياب أرملة نجله "ربة منزل" مقيمة بمسكنه، عقب خروجها ولم يتهم أحدًا، وبتاريخ أمس عثر المُبلغ ونجله على جثتها داخل بئر صرف صحي خاص بهم أمام منزلهم، واتهم نجله "عمه" موظف بالمعاش، مقيم بذات القرية، بقتلها وإلقاء جثتها بالبئر لوجود خلافات عائلية بينه والمجني عليها، حيث تم ضبطه وأنكر ارتكابه الواقعة، وأعقب ذلك انتحار المُبلغ بتناول قرص لحفظ الغلال.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المُبلغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بزواجه سرًا من المجني عليها بعد وفاة شقيقه ولدى علم زوجته بذلك تركت منزل الزوجية واشترطت لعودتها طرد المجني عليها فعقد العزم على قتلها ليحتفظ بأبناء شقيقه فكتم أنفاسها وأودى بحياتها وألقى بجُثتها ببئر الصرف الصحي، واتهم عمه بارتكاب الواقعة لتضليل جهات التحقيق، وعقب اكتشاف والده أنه مرتكب الواقعة تناول أقراص سامة وانتحر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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