اليوم.. عروض الصوت والضوء مجانا بمناسبة ذكرى 30 يونيو

احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، دعت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية كل المصريين والعرب لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية مجانا فى كافة مناطق الصوت والضوء ( الاهرامات – الكرنك – أبوسمبل – إدفو – فيلة ) حيث تقدم الشركة عروض إضافية فى ذلك اليوم احتفالا بهذه المناسبة.



تقام العروض الإضافية بمنطقة الأهرامات الساعة التاسعة والنصف مساء، ومنطقة فيلة الساعة التاسعة والربع مساء، ومنطقة الكرنك الساعة التاسعة مساء، ومنطقة ابو سمبل الساعة الثامنة مساء، ومنطقة إدفو الساعة السابعة والنصف مساء.



وأكد سامح سعد رئيس الصوت والضوء، أنه سيتم تقديم العروض مجانا، احتفالا من الشركة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث ستقدم الشركة عروضا إضافية للصوت والضوء باللغة العربية مجانا فى إطار المشاركة المجتمعية فى هذه المناسبة العظيمة والتى تشكل يوما خالدا فى تاريخ مصر والتى أنهت كابوس سيطرة الارهاب وانقذت منطقة كاملة من الانهيار والسقوط.