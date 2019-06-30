رادارات وكمائن على الطرق السريعة للحد من تجاوز السرعات

تواصل الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها المتواصلة على الطرق السريعة، حيث نشرت الإدارة العامة للمرور أجهزة الرادارات المتحركة والثابتة، وذلك للحد من تجاوز السرعات حفاظًا على الأرواح وتقليل نسب الحوادث، ورصد كل المخالفين واتجاه الإجراء القانونية تجاههم.



كما تواصل الإدارة شن الحملات لضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة، وذلك بسبب خطورة الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث كبيرة وحفاظًا على أرواح الجميع، حيث أمر مساعد الوزير بإجراء تحليل طبي للسائقين المشتبه بأمرهم وخاصة قائدي مركبات النقل، عن طريق استخدام أجهزة الكشف عن تعاطي المخدرات التي أمدت وزارة التضامن إدارة المرور بها، ويتم إجراء الكشف بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه مساعد الوزير بضرورة شن حملات الحمولة الزائدة ومتابعة حظر سير النقل على الدائري في الأوقات المحددة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.



وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور والإرشادات.