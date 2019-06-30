عرض "3 أيام في الساحل" بجدة الأربعاء المقبل

يصل النجم محمد هنيدي وأبطال مسرحية" 3 أيام في الساحل" السعودية اليوم، استعدادا لعرض المسرحية في مدينة جدة على المسرح العربي اعتبارا من 3 يوليو.



ويستمر العرض لعدة ليالي متوالية خلال الفترة من الأربعاء وحتى السبت المقبل على "المسرح العربي" بمنطقة أبحر والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى، وبعد ذلك العودة إلى مصر لاستكمال عروض الموسم الصيفي على مسرح كايرو شو في ٦ أكتوبر.



المسرحية بطولة محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.



وتدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.