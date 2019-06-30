الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

غدًا.. بدء التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد تجريبيًا

الأحد 30/يونيو/2019 - 10:22 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد غدا الإثنين.

وقالت الوزارة إنها مستعدة للتطبيق الفعلى للقانون داخل 11 مستشفى و35 وحدة ومركزًا طبيًا داخل المحافظة.

وأوضحت أن الوحدات الصحية تعمل كعيادات تخصصية يتم تحويل المرضى منها إلى المستشفيات ثنائية التخصص وثلاثية التخصص، كل مريض حسب حالته الصحية.

وأضافت أن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم وينتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة.

وأشارت إلى أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتة إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط.

وأكدت أنه جارٍ الانتهاء من فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء والتمريض قبل بدء العمل وسيظل تدريبهم مستمرًا على رأس العمل لحين التطبيق الفعلى للقانون، كما تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة الموقف التنفيذي وإبداء أى ملاحظات عليها خلال التدشين التجريبي لتفاديها فى التدشين الفعلى للقانون بعد شهرين من أول يوليو المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 يونيو 2019

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم السبت 29 يونيو 2019

منذ حوالي 13 ساعة

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

ياسمين صبري تتجول بـ"العجلة" في شوارع بارادايس الأمريكية (شاهد)

شاهد.. آلاف الإسبان يحتجون ضد رفع الحظر عن السيارات الملوثة للبيئة

السيسى: ثورة 30 يونيو من أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا

السيسى: ثورة 30 يونيو من أعظم أيام التاريخ المصرى

ads

رياضة

سيلفا يخشى استفاقة ميسي

انتهاء استعدادات النسخة السابعة من بطولة محاربي الإمارات

المكسيك تقصي كوستاريكا بضربات الجزاء وتصعد للمربع الذهبي

هايتي تنتفض أمام كندا وتصعد للمربع الذهبي للكأس الذهبية

منوعات

ثورة بركانين في بابوا غينيا الجديدة تجبر 15 ألفًا على الفرار

للبيع.. 50 مليون وجبة مصنوعة من "الماء والهواء والكهرباء"

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

إسلام سياسي

سوريا الديمقراطية تعلن تسليم مسئول المقاتلين الأجانب بداعش إلى إيطاليا

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك