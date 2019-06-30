غدًا.. بدء التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد تجريبيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد غدا الإثنين.



وقالت الوزارة إنها مستعدة للتطبيق الفعلى للقانون داخل 11 مستشفى و35 وحدة ومركزًا طبيًا داخل المحافظة.



وأوضحت أن الوحدات الصحية تعمل كعيادات تخصصية يتم تحويل المرضى منها إلى المستشفيات ثنائية التخصص وثلاثية التخصص، كل مريض حسب حالته الصحية.



وأضافت أن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم وينتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة.



وأشارت إلى أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتة إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط.



وأكدت أنه جارٍ الانتهاء من فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين.



وأوضحت أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء والتمريض قبل بدء العمل وسيظل تدريبهم مستمرًا على رأس العمل لحين التطبيق الفعلى للقانون، كما تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة الموقف التنفيذي وإبداء أى ملاحظات عليها خلال التدشين التجريبي لتفاديها فى التدشين الفعلى للقانون بعد شهرين من أول يوليو المقبل.