دعم القيم المشتركة وسيادة القانون أولويات رئاسة فنلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي

قالت لاورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة إن أولويات رئاسة فنلندا لمجلس الاتحاد الأوروبي هي دعم القيم المشتركة وسيادة القانون وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية وأكثر شمولا اجتماعيا وحماية أمن المواطنين بشكل كامل وتعزيز مكانة الاتحاد كقائد عالمي في التعامل مع تغير المناخ.



وشددت ديبريس - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاحد - على ضرورة التصدي للتحديات الأساسية في عصرنا من خلال العمل المشترك والدفاع عن القيم المشتركة وتعزيز رفاهية المواطنين، مشيرة إلى أن فنلندا تريد التأكيد على أهمية أوروبا المستدامة والمستقبل المستدام.



كما أفادت بأن بلادها تولي اهتماما كبيرا بالسياسات البيئية من خلال تبني استراتيجية للبيئة طويلة الأمد تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي محايدا بالنسبة للكربون بحلول عام 2050 ( وجود بصمة صفرية من الكربون)، وأن فنلندا تستهدف إبقاء عدد اجتماعات الاتحاد الأوروبي عند مستوى معقول وتنظيم أغلبها في هلسكني.



وأوضحت أن فنلندا ستعمل على تطوير حوار سيادة القانون في المجلس وستستمر في تعزيز القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وهي كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستعمل على تحقيق التنافسية والشمول الاجتماعي في الاتحاد من خلال التجارة الحرة القائمة على القواعد واللوائح الحديثة عالية المستوى.



وأضافت أن التعاون الشامل مع المناطق المجاورة يعد عنصرا هاما في التجارة العالمية وأن الرئاسة الفنلندية للمجلس ستسعى لجعل التجارة العالمية أكثر شمولية، مؤكدة على أهمية الاقتصاد الدائري وغيرها من مجالات العمل الجديدة التي ستدعم الاقتصاد وتعالج مسالة تغير المناخ بكفاءة.



وقالت إن بلادها ستعمل على تحقيق الأمن الشامل من خلال المساهمة في تعزيز نظام متعدد الأطراف القائم على القواعد وأن تلعب الأمم المتحدة دورا مركزيا فيها، وكذلك السعي لتنفيذ أجندة 2030 واتفاق باريس والاهتمام بقضية المساواة وحقوق النساء والفتيات التي تعد قضايا رئيسية لتحقيق الأمن والسلام، فضلا عن السعي لتحقيق شراكة أكثر كفاءة ومنفعة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.



وحول الأجندة الاستراتيجية (2019 – 2024)، أفادت ديبريس بأن رئاسة الفنلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ غدا الإثنين ولمدة ستة أشهر - ستكون الأولى في دمج هذه الأجندة في عمل المجلس، وتم تحدد أربعة أولويات في هذه الأجندة - التي ستنفذ خلال الخمس السنوات المقبلة - وهي حماية المواطنين والحريات وتطوير قاعدة اقتصادية قوية ونابضة بالحياة وبناء مناخ أوروبي محايد وأخضر وعادل واجتماعي فضلا عن تعزيز المصالح والقيم الأوروبي على الساحة الدولية.



وشددت على ضرورة وحدة الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعاون المؤسسات والدول الأعضاء واستخدام الموارد الكبيرة في جهد مشترك، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يركز على المهارات والابتكارات والتعليم والاستثمار في المستقبل، وهذا يعني دعم الاستثمار العام والخاص لتمويل نمو الاقتصاد والأعمال.



وأضافت سفيرة فنلندا بالقاهرة أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على الإسراع في عملية الانتقال إلى مصادر للطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتنويع مواردها.



وحول اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد، أشارت ديبريس إلى أن الاجتماعات غير الرسمية لرئاسة الاتحاد الأوروبي ستكون محددة وتعقد في هلسكني فضلا عن عقد ستة اجتماعات غير رسمية أخرى علي المستوى الوزاري، موضحة أنه سيتم تنظيم مؤتمر لشباب الاتحاد الأوروبي في بداية يوليو ومؤتمر آخر حول تعزيز النمو المستدام ومنتدى الاقتصاد الفضي، ومؤتمر رفيع المستوى حول المساواة بين الجنسين وأيام النقل الرقمي.