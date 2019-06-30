ترامب يدعو الرئيس الكوري الشمالي لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، إلى زيارة البيت الأبيض، وذلك في أول دعوة لزعيم كوري شمالي لزيارة البيت الأبيض.



وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تلك الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.



جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين وذلك بعد ان أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز اليوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.