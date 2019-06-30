إحباط تهريب زيوت "الشيشة" الإلكترونية بـ2 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كميات من زيوت وسوائل الشيشة الإلكترونية عبر ميناء سفاجا البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقه عنها بمبلغ قرابة مليوني جنيه.



وردت معلومات وتحريات لقسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء سفاجا البحري بالإدارة العامة لأمن الموانىء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، مفادها اعتزام أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية، واردة باسمه على إحدى العبارات القادمة من ميناء بإحدى الدول العربية.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرساله المُشار إليها، أسفرت أعمالها عن ضبط 121 قطعة شيشة وسيجارة إلكترونية، 2120 عبوة زيت وفلتر شيشة إلكترونية مخفاه ضمن مشمول الرسالة، بالمخالفة للقانون.



قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بمبلغ مليون و798 ألف و572 جنيهًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.