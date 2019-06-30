"المصريين بالنمسا" يهنئون السفير عمر عامر بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة، برقية تهنئة إلى السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.



وجاء نص التهنئة التي حصل "الدستور على نسخة منها كالتالي:



سعادة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة،يسعد الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ليوبن برئاسة المهندس حسام بازينة أن يتقدم لسيادتكم والبعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا ولأبناء الجالية المصرية بالنمسا بأجمل التهاني وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، متمنين لسيادتكم والبعثة الدبلوماسية ولأبناء الجالية المصرية ولجميع أبناء الشعب المصري مزيدا من التفوق والنجاح، ولمصرنا الغالية كل التقدم والازدهار في ظل الحكم الرشيد لقائد ثورتنا المباركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.