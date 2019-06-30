المرور تحدد الطرق المؤدية لاستاد القاهرة لحضور مباراة أوغندا

حددت إدارة المرور، العديد من المؤدية إلى أستاد القاهرة، لتسهيل وصول المواطنين ومشجعى المنتخب المصرى، لحضور مباراة أوغندا فى أسرع وقت ممكن قبل زحام المحاور التى يسلكها قائدى السيارات، ومن تلك الطرق:



- القادم من محور 26 يوليو يستكمل رحلته المرورية حتى منزل ميدان لبنان لدوران واستكمال الطريق حتى نادى الزمالك ويتم استكمال الطريق حتى سور النادى المؤدى لشارع جامعة الدول العربية والدوران لأول يوتيرن واستكمال الطريق وعدم الصعود للكوبرى، والتوجه للكورنيش ثم يمينا مسرح البلون حتى مطلع كوبرى أكتوبر، والتوجه له حتى نزلة صلاح سالم أو العروبة حتى بانوراما حرب أكتوبر على يمينك حتى شارع باب المقصورة للاستاد.



- القادم من إمبابة والوراق يتجه لكوبرى الساحل منه إلى رمسيس ويتم استكمال الطريق حتى مطلع كوبرى أكتوبر وصولا الى محور النصر والمنصة فيمينا إلى إحدى بوابات الاستاد والدخول إلى المدرجات.



- القادم من مناطق الدقى وشارع التحرير يتجه لكوبرى الدقى أو أسفل الكوبرى وصولا إلى مطلع كوبرى أكتوبر واستكمال الرحلة المرورية ومنع النزول إلى منطقة وسط المدينة، والتوجه إلى منزل صلاح سالم حتى بانوراما حرب أكتوبر يمينا حتى شارع باب المقصورة للاستاد.



- القادم من الجيزة يتم استقلال ميكروباص من الجيزة من مناطق الكيت كات أو ميدان الجيزة أو إمبابة إلى رمسيس ومن رمسيس يتم استقلال مينى باص الحى السادس بمدينة نصر ومنه لمسجد آل رشدان حتى بوابة الاستاد.



- يستكمل القادم من الطريق الدائرى من الهرم أو المريوطية الطريق حتى منزل ميدان لبنان، ومنه إلى شارع لبنان حتى الوصول لشارع جامعة الدول والدوران إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى مطلع أكتوبر ومنه الى استكمال الرحلة لمنزل صلاح سالم حتى المنصة وصولا الى بوابة الاستاد.



- التوجه من فيصل أو الهرم حتى جامعة القاهرة ثم الدوران الى الدقى واستكمال الرحلة لمطلع كوبرى أكتوبر وعدم النزول إلى منطقة وسط البلد حتى الوصول الى منزل محور صلاح سالم والاستكمال يمينا إلى بوابة الاستاد، وفى حالة استكمال الرحلة وعدم النزول إلى صلاح سالم يتم التوجه إلى منزل النصر بالقرب من كلية الأزهر حتى الدوران إلى المنصة يمينا الى الاستاد.



- فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد واستقلال تاكسى أو سيارة أجرة أو مينى باص الى بوابة الاستاد.



- القادم من موقف أحمد حلمى يستقل ميكروباص إلى الحى السادس أو السابع وصولا إلى جامعة الأزهر ثم النزول أمام سلم ويتم الصعود والنزول إلى الجهة المقابلة ويوجد شارع صغير يتم سلوكه حتى الاستاد أو استقلال أتوبيس حتى مسجد آل رشدان حتى الاستاد.



- يجب على القادم من طريق مدينة نصر التوجه إلى محور النصر ثم يمينا أمام المنصة حتى الاستاد.



- يسلك القادم من ميدان رمسيس شارع رمسيس حتى الصعود لكوبرى أكتوبر منه إلى محور النصر وصولا إلى المنصة ويمنيا إلى الاستاد.



- يستكمل القادم من المعادى والسيدة عائشة طريق النصر حتى الدوران أمام بوابة الاستاد.



- القادم من وسط المدينة يتم التوجه لنفق الأزهر حتى محور صلاح سالم حتى بوابات الاستاد.



- القادم من كورنيش النيل بحلوان والمعادى يسلك الكورنيش وصولا إلى التحرير إلى مطلع كوبرى أكتوبر وحتى منزل صلاح سالم وصولا لبوابة الاستاد.



-من محور كورنيش النيل حتى كوبرى عباس والتوجه إلى السيدة عائشة ويستكمل حتى طريق الأوتوستراد وصولا إلى جامعة الأزهر وأول دوران شمال وصولا إلى الاستاد.





- فى حالة استقلال مترو الأنفاق سواء من خط المنيب أو حلوان يتم تغيير محطة المترو للعتبة لخط العباسية حتى محطة مترو الاستاد وصولا لبوابة الاستاد.