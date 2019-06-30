ليلي مقلد: 30 يونيو ثورة سيخلدها التاريخ

أكدت ليلي مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، أن ثورة ٣٠ يونيو سيخلدها التاريخ، لأنها جسدت ملحمة وطنية تمثلت في اصطفاف المصريين جنبًا إلى جنب، للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنهاء الحكم الذي حاول شق وحدتهم وتدمير الهوية المصرية.



وأضافت مقلد في بيان لها، أن ٣٠ يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وبداية حقيقية لانطلاقة قوية في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن مصر ما زالت تدفع ثمن وحدتها وعزمها على التخلص من رؤوس الإرهاب في ٣٠ يونيو، وهو ما يتضح في التضحيات الغالية التي يقدمها أبنائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة وكذلك المدنيين.



وشددت مقلد، على أن الشعب المصري عازم على اقتلاع جذور الإرهاب، ويثق في قدرة قواته المسلحة على مواجهة العناصر الإجرامية التي تسعى إلى ترويع المواطنين، مشيرًة إلى أن ٣٠ يونيو ستظل محفورة في وجدان كل مصري، مقدمة التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، وللمرأة المصرية التي أثبتت قدرتها على المشاركة الفعالة في بناء الدولة والحفاظ على استقرارها.