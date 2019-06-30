ترامب.. أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية

أصبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية، وذلك بعدما عبر خط الترسيم الذي يقسم المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.ومن المتوقع أن يزور ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بعد ظهر اليوم الأحد - بالتوقيت المحلي - قبل انتهاء زيارته الجارية إلى كوريا الجنوبية التي وصل إليها أمس السبت بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.

والتقى ترامب بكيم في الجانب الجنوبي لقرية بانمونجوم الحدودية - في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين - .

وعبر دونالد ترامب لفترة وجيزة الحدود بين الكوريتين إلى الشطر الشمالي ليصبح أول رئيس أمريكي على الإطلاق تطأ قدماه كوريا الشمالية.