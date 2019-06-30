الصين تؤكد أهمية تدعيم وتطوير العلاقات مع كوريا الشمالية

أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري السياسي للشعب الصيني (كبير المستشارين السياسيين الصينيين) "وانغ يانغ" أهمية توسيع التبادلات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) للإسهام في حماية العلاقات بين الجانبين وتدعيمها وتطويرها.



وقال يانغ –خلال لقائه مع "كيم وان سو" رئيس اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لإعادة التوحيد الوطني لكوريا الشمالية في العاصمة (بكين) اليوم الأحد - إنه يتعين على البلدين اتباع التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين في تعميق الاتصال السياسي رفيع المستوى، وتعزيز التعاون العملي والتبادلات الشعبية.



من جانبه، أعرب "كيم وان سو"عن استعداد اللجنة المركزية لتعزيز التعاون والتبادلات مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين.