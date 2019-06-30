الخارجية تعرب عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو ٤٣ شخصًا، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق في تلك المحنة.



وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد- عن التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



وذلك بعد أن أعلنت السلطات فى الكونغو الديمقراطية يوم الجمعه الماضي عن مقتل 43 شخصا فى انهيار أرضى وقع بمنجم للنحاس والكوبالت بجنوب شرق البلاد.



وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع يوم الخميس فى منجم مفتوح تابع لإحدى الشركات بالقرب من الحدود الجنوبية لجمهورية الكونغو الديمقراطية مع زامبيا.