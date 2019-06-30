انطلاق عملية عسكرية في مناطق تحركات لـ"الإرهابيين" غربي العراق

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية واسعة، بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات لـ"الجماعات الإرهابية" غرب محافظة الأنبار غربي العراق.



ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح القول إن "بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية تشهد تحركا ملحوظًا لأفراد داعش الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة".



وأشار إلى أن العملية "تهدف لمعالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة عمليات الأنبار للحشد والألوية المشتركة في العملية".



وأضاف مصلح أن "العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية( مناطق قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)، حيث تشهد هذه المناطق تحركات للجماعات الإرهابية وستكون أهدافا للعملية".



ولفت إلى أن "هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر إيجابا على الوضع الأمني لغرب البلاد".



ولا تزال بعض مناطق العراق تشهد نشاطات لخلايا نائمة لتنظيم داعش، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.