اليابان تنسحب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان

انسحبت اليابان من اللجنة الدولية لصيد الحيتان اليوم الأحد، بعد أكثر من 60 عاما من عضويتها فيها، حيث تعتزم استئناف عمليات صيد الحيتان لأغراض تجارية، وسط انتقادات من جانب الدول المناهضة لعمليات صيد الحيتان وجماعات الحفاظ على البيئة، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.



وخرجت اليابان من اللجنة في أول انسحاب لها من منظمة دولية رئيسية، في تاريخها في فترة ما بعد الحرب، بعد ثلاثة عقود من الضغط لاستئناف عمليات صيد الحيتان لأغراض تجارية.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستحدث أي زيادة في الطلب على لحم الحيتان، حتى لو بدأ الصيد لأغراض تجارية للمرة الأولى منذ 31 عاما.



جاء القرار بعد رفض أحدث اقتراح لليابان لاستئناف عمليات صيد الحيتان لأغراض تجارية في الاجتماع السنوي للجنة في سبتمبر الماضي.



وهددت طوكيو بالانسحاب من المنظمة الدولية التي مازالت مقسمة بين دول مؤيدة ومعارضة لصيد الحيتان وأخرى تؤيد جانبا أو الآخر.