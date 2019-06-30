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حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بمدينة نصر

الأحد 30/يونيو/2019 - 08:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة نصر، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى مدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

فيما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية تزامنا مع إجازة 30 يونيو، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

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