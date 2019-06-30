الألبان يصوتون في انتخابات محلية مثيرة للجدل

انطلقت عمليات التصويت اليوم الأحد في الانتخابات المحلية في ألبانيا وسط توترات حادة بين الحكومة والمعارضة، مما زاد من حدة الصراع بين رئيس الوزراء إدي راما والرئيس إيلير ميتا.



وحاول ميتا إيقاف انتخابات اليوم بمرسوم أصدره في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إن الأجواء الساخنة في البلاد ستحول دون إجراء تصويت ديمقراطي حقيقي، لكن الهيئة الانتخابية العليا في البلاد، ألغت القرار يوم الاثنين الماضي.



وقال ميتا في وقت لاحق إنه كان يريد تغيير موعد الانتخابات إلى أكتوبر المقبل، لكن راما رفض ذلك فورا، وأصر على إجراء الانتخابات اليوم الأحد.



ونظمت كتلة المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي المحافظ، مظاهرات اتسمت في كثير من الأحيان بالعنف، ضد رئيس الوزراء الاشتراكي راما، متهمة إياه بالفساد وطالبته بالاستقالته وإجراء إنتخابات برلمانية مبكرة.



ونشرت السلطات 12 ألفا من عناصر الشرطة لتأمين النظام في يوم الانتخابات.