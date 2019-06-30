ترامب يصل إلى المنطقة الكورية المنزوعة السلاح قبيل لقاء "كيم"

وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلي المنطقة الكورية المنزوعة من السلاح، قبيل لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



وقال ترامب، مساء أمس السبت، إن "علاقة جيدة" تربطه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وإنه يأمل بلقائه في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم.



ومن المتوقع أن يزور ترامب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي قبل انتهاء زيارته الجارية إلى كوريا الجنوبية التي وصل إليها أمس السبت بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.



وأعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز يوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.