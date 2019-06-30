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عالم

نيوزيلندا تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية اعتبارا من الغد

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تنضم نيوزيلندا يوم غد الاثنين إلى العدد المتزايد من الدول التي تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقالت الوزيرة المعاونة المعنية بشؤون البيئة، يوجيني ساجا، في بيان لها يوم الأحد "يجب أن يضمن الحظر تقليل كميات البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في الأنهار والجداول وشبكات مياه الأمطار والمحيطات بحيث تصبح الطيور البحرية والأسماك والسلاحف والثدييات البحرية أقل عرضة للتضرر بسببها".

وتطبق اللوائح الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو، على أي نوع من البلاستيك تقل سماكته عن 70 ميكرون.

يشار إلى أن بريطانيا اتخذت عدة خطوات فى حربها ضد التلوث البلاستيكى، وذلك من خلال حظر 8 منتجات، حيث تشمل القائمة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد الشهيرة مثل أدوات المائدة البلاستيكية التي يمكن التخلص منها، عبوات البوليسترين، وأكواب المشروبات الساخنة و"سلاكات" الأذن القطنية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشمل الحظر أيضًا المواد القابلة للتحلل من الأكسدة، والتي تتحلل لإنشاء مواد بلاستيكية متناهية الصغر، مثل القش البلاستيكي وألواح البلاستيك والأوعية ومواد التغليف البلاستيكية.

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