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مصر

الرئيس السيسى: مصر تمتلك الإمكانات لتمثل محورًا هامًا للصناعات اليابانية

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:54 ص
الرئيس السيسى: مصر
الرئيس السيسى: مصر تمتلك الإمكانات لتمثل محورًا هامًا للصناعات اليابانية
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة في مجال صناعة السيارات وذلك بالاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربطها بالعديد من هذه الدول، مشددا على أهمية اليابان كشريك استراتيجي لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الأحد، - بمقر إقامته في مدينة (أوساكا) اليابانية - مع إيشيرو كاشيتاني، رئيس مجلس إدارة شركة (تويوتا تسوشو)، التي تعد الذراع التجاري لمجموعة (تويوتا)، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم.

وأشاد الرئيس السيسي بنشاط شركة (تويوتا تسوشو)، الممتد في مصر على مدار عشرات السنين، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لاسيما في ضوء المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لجذب الاستثمار وتيسير إجراءاته.

وصرحت رئاسة الجمهورية بأن "كاشيتاني" عرض - خلال اللقاء - المشروعات التي تدرس شركة (تويوتا تسوشو) تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها، خاصة في قطاع صناعة السيارات والمركبات وكذلك في قطاع التنقيب عن البترول، حيث تعد (تويوتا) مجمعا صناعيا كبيرا.

وأوضح "كاشيتاني" أنه سيواصل التشاور والتنسيق مع الجانب المصري - خلال المرحلة المقبلة - من أجل تنفيذ مشروعات الشركة في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطتها.

واعتبر رئيس شركة "تويوتا" أن مصر تعد بوابة لهم لإفريقيا، وأن المستقبل سيكون لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة مصر بالنظر للبيئة الإيجابية لإدارة الأعمال في مصر حاليا وبمتابعة شخصية من الرئيس السيسي.

وأعلن رئيس شركة "تويوتا" أنه سيقوم بزيارة مصر - العام الحالي - وأنه سيعقد لقاء آخر مع الرئيس السيسي على هامش قمة التيكاد (اليابان-إفريقيا) التي تستضيفها اليابان في أغسطس المقبل بمدينة (يوكوهاما)، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع وزيرا المالية الدكتور محمد معيط والتجارة والصناعة المهندس عمرو نصار ؛ للوقوف على التفاصيل ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

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