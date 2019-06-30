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عالم

الحبس لإرهابى "خطير جدا" فى تونس

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:12 ص
انكشف منطق قطر في
انكشف منطق قطر في التعامل مع الدول الصديقة
وكالات
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قرر القضاء التونسي حبس المتهم بالانتماء لتنظيم "القاعدة"، رائد التواتي، على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطه في 3 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، أمس السبت، إن القرار جاء "بعد إحالة ملف التواتي المصنف كإرهابي خطير جدا، يوم الجمعة على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التي أذنت بفتح تحقيق في الاتهامات".

وتم القبض على التواتي مطلع مايو الماضي خلال عملية استباقية نوعية بسفوح جبل الشعانبي في محافظة القصرين غرب البلاد، وهو مصنف كـ"إرهابي خطير جدا"، وينتمي إلى كتيبة "عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم "القاعدة".

ويأتي هذا بعد يومين من وقوع عمليتين إرهابيتين في العاصمة تونس، أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص، وأعلن تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عنهما.

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