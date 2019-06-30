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تكنولوجيا

"سونى" تطلق أحدث هواتفها فى روسيا

الأحد 30/يونيو/2019 - 07:05 ص
سونى تطلق أحدث هواتفها
"سونى" تطلق أحدث هواتفها فى روسيا
وكالات
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بدأت شركة "سوني" بطرح هاتف Xperia 1 المتطور في أسواق روسيا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

وجاء هذا الهاتف بشاشة OLED بأبعاد "9:21"، بإطارات رقيقة، قادرة على عرض فيديوهات بدقة 4k، هي الأولى من نوعها في هواتف سوني.

كما زود بهيكل أنيق ضد الماء والغبار وفق معايير IP65 68 العالمية، مثبت على جانبيه ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وزر خاص للتصوير وأزرار للتحكم بالصوت.

ويضمن الأداء السريع لهذا الجهاز معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 855 من أقوى معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فجاءت ثلاثية العدسة مزودة بتقنيات Sony CineAlta الموجودة في كاميرات "سوني" الاحترافية المستخدمة في التصوير السينمائي، بينما الكاميرا الأمامية أتت بميزة التعرف على الوجوه.

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