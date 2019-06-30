العراق يدين قصف طائرات تركية لمواقع بمدينة السليمانية

أعلن العراق مساء السبت إدانته لقيام طائرتين تركيتين بقصف مواقع بمحافظة السليمانية شمالي البلاد، ما أدى الى مقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها: "يعبر العراق عن إدانته لقيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجو التركي، بقصف مكثف على منطقة كورته كه بمحافظة السليمانية، مما تسبب بإزهاق أرواح أربعة مواطنين، وجرح أربعة آخرين، وترويع المدنيين الآمنين".



وأضاف البيان "وفي الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات إستراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة، تنتهك السيادة العراقية، وتناقِض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخيين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".



وطالبت الخارجية العراقية بوقف القصف على المناطق العراقية قائلة "ومهما كانت الظروف والمسوّغات نؤكد على الجانب التركي أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين".