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منوعات

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:55 ص
اكتشاف أكبر خزان
اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة تحت المحيط
وكالات
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توصل باحثون إلى خزان مائي عملاق وصفوه بالـ"كنز المائي" الثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل ولاية نيوجرسي الأمريكية، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهما للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

وتشير التقديرات العلمية إلى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل، بحسب موقع nzherald.

ومن المرجح علميا أن يكون هذا الخزان هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.
وبحسب الباحثين فإن مياه هذا الخزان قد تشكل حلا في المستقبل لأزمة المياه، لاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

تأتي أهمية هذا الاكتشاف من أنه يأتي في وقت تعاني فيه عدة دول في العالم مثل الهند، أزمة مياه حادة، ويرتقب أن ينفد الماء من 21 مدينة، بحلول سنة 2021، والمقلق في الأمر أن 100 مليون نسمة يعيشون في هذه الحواضر.

يذكر أن الاكتشاف تم على يد باحثين في جامعة كولومبيا بنيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحطيات، خلال عملية استطلاع بساحل الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.

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