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عالم

فضائح قطر فى التعامل مع الدول الصديقة

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:51 ص
فضائح قطر فى التعامل
فضائح قطر فى التعامل مع الدول الصديقة
وكالات
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"جيران وأصدقاء، نعم، لكن للمصالح حسابات أخرى"، انكشف منطق قطر في التعامل مع الدول الصديقة، حيث تزعم "صداقتهم" من جهة، لكنها لا تتوانى عن استهدافهم بـ"طعنات في الخلف"، حين تقتضي مصالحها ذلك.

بالرغم من أن الدوحة تصف علاقتها الوثيقة والقوية مع إيران بـ"التاريخية"، لكن ذلك لم يمنع "طعنة في الخلف لصالح طرف ثالث".

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى إرسال ونشر نحو 12 مقاتلة من طراز "إف 22" في قطر، وذلك ضمن الحشد العسكري الأمريكي، للتصدي لأي تهديدات إيرانية.

ووفقًا لموقع القيادة الوسطي، فقد تم نشر هذه الطائرات في قاعدة العديد الجوية في قطر، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر هذا الطراز من الطائرت الأمريكية في قاعدة العديد.

وتعد قاعدة العديد مقر القيادة الأمريكية الوسطى في المنطقة، وتستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.

وسبق السرب الجديد من طائرات "إف 22"، أفواج أخرى من عمليات الانتشار والتعزيز العسكري الأميريكي، ففي مطلع مايو الماضي، أرسلت الولايات المتحدة 4 قاذفات ثقيلة من طراز "بي 52".

وأتبعت ذلك بنشر عشرات المقاتلات من طرزات مختلفة، وأسلحة أخرى تشمل نظمًا دفاعية، وطائرات استطلاع وإنذار مبكر.

ويقول مراقبون، إن هذه التعزيزات الأمريكية تكشف تناقض قطر المعتاد، على اعتبار أنها تعرف جيدًا أن هذه القوات ستكون رأس الحربة في أي هجوم أمريكي محتمل ضد "الصديقة" إيران.

وتابعوا:"كما تعرف أيضًا أن وجود هذه القاعدة وغيرها، ينسف من الأساس أكذوبة السيادة واستقلال القرار، التي ترددها كلما ارتبط الأمر بتعديل سلوكها العدائي والتخريبي ضد جيرانها".

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