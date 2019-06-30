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رياضة

بايرن ميونخ يحاول ضم مدافع يوفنتوس

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:12 ص
جواو كانسيلو
جواو كانسيلو
وكالات
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أوضحت تقارير صحفية إيطالية، عن محاولة بايرن ميونخ الألمانى التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق يوفنتوس الإيطالي جواو كانسيلو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن بايرن ميونخ استغل فشل مانشستر سيتي الإنجليزي فى التوصل لإتفاق نهائى مع يوفنتوس على ضم مدافعه البرتغالى جواو كانسيلو، ودخل على خط المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب.

وأضاف التقرير الإيطالي أن السيتى فشل حتى الآن فى تلبية المطالب المادية للعملاق الإيطالي، والمقدرة بـ54 مليون إسترليني، من أجل الحصول على خدماته.

وأشار التقرير إلى أن النادى البافارى يسعى لضم كانسيلو، فى ظل رغبة إدارة العملاق الألمانى فى تعزيز صفوفه للموسم المقبل، بعدما أنفق أكثر من 100 مليون إسترليني على تعاقداته الصيفية حتى الأن.

وكان يوفنتوس قد ضم كانسيلو صاحب الـ25 عاما، الصيف الماضى من فريق فالنسيا الإسبانى مقابل 40 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات، وخاض خلال الموسم الماضى 34 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل هدفا واحدا.

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