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رياضة

مدرب المغرب: أنا محظوظ بإفريقيا.. وهدفنا الصدارة

الأحد 30/يونيو/2019 - 05:39 ص
هيرفي رينار
هيرفي رينار
وكالات
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قال مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رينار، إنه«محظوظ بالعمل في إفريقيا، سواء مع منتخبي زامبيا وساحل العاج من قبل، أو مع المنتخب المغربي حاليًا.

وشدد المدرب في تصريحات صحفية على أن الفوز على ساحل العاج 1-صفر وتصدر المجموعة كان مهما للغاية، مشيرًا إلى أن الهدف الراهن لفريقه هو الحفاظ على الصدارة في المجموعة الرابعة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في ضيافة مصر، حيث شهدت المجموعة نفسها إحياء جنوب إفريقيا آمالها بالتأهل بعد الفوز على ناميبيا، أول من أمس بالنتيجة نفسها.

وقال رينار، خلال المؤتمر الصحفي: «كنا نعلم أن ساحل العاج سيكون منافسًا قويًا، لكننا نتحسن في الأداء بشكل كبير». وأضاف: «نحاول تجنب ارتكاب الأخطاء، المباراة المقبلة قريبة، وعلينا أن نتعافى سريعًا لنفوز ونكون في المركز الأول».

وأوضح: «الكل شاهد فريق المغرب، لدينا لاعبين مميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير شيئًا، بالطبع لن يكون سهلًا، ونحن بصدد إدارة أي أزمة، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن».

وتابع: «أنا محظوظ، أتيت إلى إفريقيا في عام 2008، بالطبع نحن نعمل، ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع كامارا ( مدرب ساحل العاج حاليًا) كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة، وهو ما تعلمته من كلود لوروا، المنافسة بالنسبة لنا سبع مباريات وليس ست كما كان في الماضي».

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