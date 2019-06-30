الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 30 يونيو 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:57 ص
برج السرطان
برج السرطان
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.

عاطفيًا: اهتمامك الزائد والمفرط نوعًا ما بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط وكأنه يعيش وحيدًا.

صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازا.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

حماس تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على معلق مباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

منذ حوالي 19 ساعة

الوزراء ينفي تحمل الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

منتخبا بنين وغينيا بيساو يختمان أول يوم دون أهداف فى الأمم الإفريقية

مدرب بنين: البطولة صعبة جدًا بالنسبة لنا

البيرو تهزم الأوروجواى وتبلغ المربع الذهبى

أوروجواي تودع كوبا أمريكا أمام بيرو بعد إهدار سواريز ركلة ترجيح

منوعات

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

بسبب الكذب.. أمريكى يواجه 7 سنوات سجنا

طعن امرأة حامل حتى الموت فى لندن

رئيس مرسيدس: لا توجد مفاوضات مع فرستابن

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك