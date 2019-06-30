حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 30 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.



عاطفيًا: اهتمامك الزائد والمفرط نوعًا ما بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط وكأنه يعيش وحيدًا.



صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.







