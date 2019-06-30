حظك اليوم.. برج القوس الأحد 30 يونيو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: لا تدع أي نقاشات أو أي قرارات يتم إتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو في تغيير مخططاتك المهنية.



عاطفيًا: الكثير من المتغيرات العاطفية تحدث في حياتك ابتداء من اليوم، ولا تعرف بالتحديد الى أين يمكن أن تؤدي.



صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

