بحضور مشايخ وعواقل الفيوم.. "المؤتمر" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

اجتمع الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بعمد وعواقل ومشايخ محافظة الفيوم بضيافة العمدة عماد لملوم، أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة الفيوم، لمناقشة خطة الحزب لاستكمال التشكيلات بأمانة محافظة الفيوم والاستعداد للانتخابات المقبلة.



وشهد الاحتماع حضور كلا من، المستشار أحمد عصام، مقرر المجلس الاستشاري للحزب، ومحمود عبدالعزيز، مساعد رئيس الحزب للمتابعة، وأحمد خالد ممدوح، الأمين العام المساعد للحزب، وأحمد عبدالعزيز، أمين التنظيم، ومصطفى عثمان، مساعد أمين التنظيم.



وعلى هامش الاجتماع شهد الحضور حتفالية بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، حيث أوضح الربان عمر المختار صميدة، أن ثورة ٣٠ يونيو رسخت في أذهان العالم مدى تلاحم الشعب المصري ووحدته، وانحياز قواته المسلحة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشرطة المصرية لمطالب الشعب.



وأضاف "صميدة": "نجحنا في مواجهة قوي الظلام وعلينا كحزب دورا وطنيًا، بأن نخلد هذه الذكرى المجيدة، وأن نعمل جاهدين على نشر الوعي الصحيح لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية"؛ متابعا: "علينا أيضًا تننشئة الأجيال القادمة على الانتماء، والدروس التي قدمها شعب مصر العظيم في هذه الملحمة العظيمة".