حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 30 يونيو 2019





قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج الحوت قالت



مهنيًا: سيطر على نفسك في العمل وخصوصًا أمام أرباب العمل، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية.



عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.



صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



