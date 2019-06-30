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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 30 يونيو 2019

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:54 ص
حظك اليوم.. جميع
حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 30 يونيو 2019
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تحسّن وضعك المهني يتطلب مزيدًا من الثقة بالنفس، وهذا العامل متوافر لديك لكنّك لم تستخدمه بعد.
عاطفيًا: رومانسية الشريك الرائعة تؤدي دورًا في وضع حدّ للشوائب، وتولد بينكما راحة نفسية غير مسبوقة.
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.

الثور
مهنيًا: حاول أن تنجز الأعمال والشؤون المالية قبل أن يعاود كوكب عطارد تراجعه. سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر هذا اليوم.
عاطفيًا: أنت النجم الذي يلجأ إليه الجميع، تخوض دورة مميزة من الإيجابيات تنقذك من مشكلات كثيرة وتعيد إليك الثقة بالنفس والشجاعة والانطلاق.
صحيًا: تحاول أن تخالف تعليمات الطبيب للعودة إلى بعض عاداتك السيئة ومنها التدخين مثلًا.

الجوزاء
مهنيًا: تنفتح على احتمالات جديدة وواعدة، وتهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية.
عاطفيًا: تسكنك رغبات متصارعة وتطرح على نفسك السؤال: ماذا أريد فعلًا؟ قلب الطاولة، أم الحفاظ على الثبات والأمان رغم الكلفة الباهظة والتنازلات؟.
صحيًا: ساعد نفسك أولًا كي يساعدك الآخرون على التخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك.

السرطان
مهنيًا: توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.
عاطفيًا: اهتمامك الزائد والمفرط نوعًا ما بنفسك ينسيك واجباتك تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط وكأنه يعيش وحيدًا.
صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا.

الأسد
مهنيًا: من المحتمل أن تحصل على عائدات غير منتظرة، تزيد حماستك وتندفع الى التركيز على مشروع واعد جدًّا.
عاطفيًا: سـاندك الـشريك في مسألة شخصية كانت تزعجك ويدعمك لتواجهها بثبات وقوة، فتتمكن من ذلك.
صحيًا: تجنب كل ما شأنه إثارة المشكلات الصحية واحرص على سلامة جميع أفراد العائلة.


العذراء
مهنيًا: لا تدع الاستسلام يسيطر عليك أمام الصعاب، بل قاوم بشراسة وابذل جهدك للتغلب عليها فأنت قادر على ذلك.

عاطفيًا: لا تشكّ على الإطلاق في قدرة الحبيب على استيعاب مشاكلك وسعيه لإيجاد الحلول المناسبة لها، وهو لا يشكّك فيك أمام الجميع.
صحيًا: قم بما هو مفيد لصحتك، وحاول حصر نفسك في أمكنة منعزلة وغير رطبة.


الميزان
مهنيًا: تتعثر بعض الأمور المهنية وقتًا قصيرًا جدًا، لكنّ ذلك ينقلب سريعًا في مصلحتك، وتبدأ بحصد النجاح تلو الآخر.
عاطفيًا: لا تلق اللوم على الشريك، وكن مستعدًا لتحمّل المسؤولية حين تضطر إلى ذلك، وخصوصًا أن الصراحة هي عنوان المرحلة المقبلة.
صحيًا: جو من التفاهم في محيطك العائلي والمهني، وتتحرر من بعض القيود أو الأثقال، وترتاح نفسيًا وصحيًا.


العقرب
مهنيًا: تتحسّن الأمور مع الزملاء والمحيط من خلال توضيح بعض النقاط الغامضة أو مناقشة الموضوعات الحسّاسة.
عاطفيًا: إذا كنت أعزب تتعرّف اليوم إلى شخص يستحقّ حبك وترى فيه كل المواصفات المطلوبة، الأجواء خالية من التشنّج والمعاكسات.
صحيًا: تثير إصابة أحد أفراد العائلة قلقك وانزعاجك، ويسيطر عليك الحزن ما يتعبك نفسيًا وصحيًا.

القوس
مهنيًا: لا تدع أي نقاشات أو أي قرارات يتم إتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو في تغيير مخططاتك المهنية.
عاطفيًا: الكثير من المتغيرات العاطفية تحدث في حياتك ابتداء من اليوم، ولا تعرف بالتحديد الى أين يمكن أن تؤدي.
صحيًا: تبدو نشيطًا جسديًّا، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقت وضعك الصحي.

الجدي
مهنيًا: تنتقل الى مرحلة جديدة في العمل أكثر تطورًا، والحظ يقف الى جانبك اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها.
عاطفيًا: تقرب المسافات بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور بينكما إلى مجاريها الطبيعية.
صحيًا: لا تترك المشكلات المهنية تؤثر سلبًا في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق.

الدلو
مهنيًا: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه.
عاطفيًا: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم مترددًا تجاه الكثير من المواقف.
صحيًا: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك.
الجوزاء
تمهنيًا: سيطر على نفسك في العمل وخصوصًا أمام أرباب العمل، ولا تقدم على تغييرات في حياتك الشخصية أو المهنية.
عاطفيًا: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه.
صحيًا: من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة.

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