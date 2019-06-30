الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

ترامب: لست فى عجلة لإبرام اتفاق مع الصين

الأحد 30/يونيو/2019 - 06:20 ص
ترامب: لست فى عجلة
ترامب: لست فى عجلة لإبرام اتفاق مع الصين
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ورغم أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، أفضل مما كان متوقعا فإنه ليس "في عجلة" لإبرام اتفاق تجاري.

وقال "ترامب" أيضًا إنه لن يزيد التعريفات الجمركية الحالية على الصين.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لست في عجلة ولكن الأمور تبدو جيدة للغاية"، مشيرًا إلى أن المحادثات الجارية بين واشنطن وبكين.

وأردف:" نوعية الاتفاق أهم بكثير بالنسبة لي من السرعة".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت، السبت، أن كلا من ترامب وشي جلسا لحضور اجتماع غداء استمر 80 دقيقة، السبت، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لـ"ضرب الصين" برفع جديد للرسوم على الواردات الصينية، لولا هذا الاجتماع.

وبعد جلسة الغداء، قال الجانبان إن المحادثات بينهما ستستأنف، وأن التهديد برفع الرسوم تأجل إلى أجل غير مسمى.

وفي مؤتمر صحفي، قال ترامب: "سنواصل العمل مع الصين من حيث توقفنا، لمعرفة ما إذا كان يمكننا عقد صفقة"، مضيفا: "لم أتسرع"، ووصف المحادثات بأنها "معقدة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

فيديو.. سيدة مصرية تلقن مذيع الجزيرة درسًا في الوطنية على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب المصري البورسعيدي: لا أمانع في بيع إسلام عيسى للأهلي أو بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

تحريات ذبح فتاة العمرانية: مارست الرذيلة مع طالب ورفضت صديقه

منذ حوالي 16 ساعة

رسالتان من الفتاة المكسيكية لمحمد صلاح: "الكل يستحق فرصة ثانية"

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

سكالونى: علينا نسيان التاريخ أمام البرازيل

موريتانيا تحصد أول نقطة فى تاريخها ببطولة أمم إفريقيا

سيلفا: البرازيل تدرك خطورة ميسى

يوفنتوس يترقب الإعلان عن صفقة دى ليخت

منوعات

بريطانيا تسجل أحر يوم لعام 2019

موجة الحر تضرب أوروبا وتسجل أرقاما قياسية فى فرنسا وألمانيا

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

بسبب الكذب.. أمريكى يواجه 7 سنوات سجنا

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك