الأحد 30 يونيو 2019 الموافق 27 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

منتخبا بنين وغينيا بيساو يختمان أول يوم دون أهداف فى الأمم الإفريقية

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:30 ص
منتخبا بنين وغينيا
منتخبا بنين وغينيا بيساو يختمان أول يوم دون أهداف فى الأمم ا
وكالات
طباعة
تعادل منتخبا بنين وغينيا بيساو سلبا، مساء السبت، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي شهدت أيضا تعادل الكاميرون حاملة اللقب وغانا صفر لصفر.

وكانت الكاميرون حاملة اللقب وغانا تعادلتا في وقت سابق بنفس النتيجة وبذات المجموعة وعلى نفس الملعب، كما انتهت المباراة بين موريتنيا وأنجولا (المجموعة الخامسة) التي جرت على استاد السويس من دون أهداف.

وهذا أول يوم من دون أهداف منذ انطلاق البطولة القارية بمصر في 21 يونيو.

وأضاعت بنين فرصة لتحقيق أول فوز لها في هذه النسخة 32 وفي البطولة أساسا، وبالتالي وضعت مصيرها بـ "كان 2019" في المجهول إذ أنها ستواجه الكاميرون القوية في الجولة الثالثة والأخيرة.

أما غينيا بيساو، فقد اقتربت بهذا التعال السلبي من الخروج المبكر بسبب خسارتها في المباراة الأولى أمام الكاميرون 2-صفر، وستكون آمالها بتحقيق الفوز على غانا ضئيلة جدا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"الوزراء" يوجه بصرف معاشات شهر يوليو مع الزيادة الجديدة الاثنين

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 50 ألف دولار.. حقيبة يد زوجة أردوغان تثير غضب الأتراك

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على معلق مباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا

منذ يوم

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

ads

الصور

image description

التعادل السلبي يحسم مباراة الكاميرون وغانا (صور)

image description

عمرو وردة يتألق في تدريبات المنتخب (صور)

image description

صور.. انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد الإسماعيلية

image description

مدبولي يتفقد مبنى "الوزراء" بالعلمين الجديدة.. وعقد أول اجتماع به قريبا

image description

قلق بين أهالي طالبات الثانوية بالهرم أثناء امتحانات اليوم

ads

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن عن آليات تطبيق منظومة الخبز الجديدة

لماذا هددت تهاني الجبالي مرسي قبل اليمين الدستورية؟.. تعرف على التفاصيل

3 حالات لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 باسم الطالب ورقم الجلوس

ستوديو

هاني حتحوت يحذر لاعبي المنتخب: "لا نريد مواجهة السنغال"

شريف عزمي يكشف سبب إصابة جنش: نقص الماء وسوء تغذية

سعد الصغير يطالب متابعيه بالدعاء لريهام سعيد

شاهد.. تعليق عمرو أديب على أحدث صورة لعمرو دياب مع دينا الشربيني

ads

رياضة

منتخبا بنين وغينيا بيساو يختمان أول يوم دون أهداف فى الأمم الإفريقية

مدرب بنين: البطولة صعبة جدًا بالنسبة لنا

البيرو تهزم الأوروجواى وتبلغ المربع الذهبى

أوروجواي تودع كوبا أمريكا أمام بيرو بعد إهدار سواريز ركلة ترجيح

منوعات

وفاة 4 أشخاص فى فرنسا بسبب موجة الحر

بسبب الكذب.. أمريكى يواجه 7 سنوات سجنا

طعن امرأة حامل حتى الموت فى لندن

رئيس مرسيدس: لا توجد مفاوضات مع فرستابن

إسلام سياسي

وزير الأوقاف:٣٠ يونية شكلت رفضا شعبيا للجماعات الإرهابية

داعية سلفي: ثورة 30 يونية أنقذت مصر من مخططات الإخوان

أكراد سوريا تسلم الداعشي"بوكانا" إلي روما

الاتحاد الأوروبي: عودة 400 داعشي بريطاني إلي بلادهم

مقالات الرأي
ماجد حبته
30 يونيو 2013
د. منى حلمى
يوم إزاحة المستثمرين فى بيع الأوطان والأسلحة والنساء
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"طفل الكيل" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. 13 يوليو

قصور الثقافة تنعى الفنان محمد أبو الوفا

22 يوليو.. حفل إطلاق ومناقشة "وادي الدوم" بدار العين

الإثنين.. بدء موسم جديد لعرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

صفحتنا ع الفيس بوك