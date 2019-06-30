منتخبا بنين وغينيا بيساو يختمان أول يوم دون أهداف فى الأمم الإفريقية

تعادل منتخبا بنين وغينيا بيساو سلبا، مساء السبت، في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي شهدت أيضا تعادل الكاميرون حاملة اللقب وغانا صفر لصفر.



وكانت الكاميرون حاملة اللقب وغانا تعادلتا في وقت سابق بنفس النتيجة وبذات المجموعة وعلى نفس الملعب، كما انتهت المباراة بين موريتنيا وأنجولا (المجموعة الخامسة) التي جرت على استاد السويس من دون أهداف.



وهذا أول يوم من دون أهداف منذ انطلاق البطولة القارية بمصر في 21 يونيو.



وأضاعت بنين فرصة لتحقيق أول فوز لها في هذه النسخة 32 وفي البطولة أساسا، وبالتالي وضعت مصيرها بـ "كان 2019" في المجهول إذ أنها ستواجه الكاميرون القوية في الجولة الثالثة والأخيرة.



أما غينيا بيساو، فقد اقتربت بهذا التعال السلبي من الخروج المبكر بسبب خسارتها في المباراة الأولى أمام الكاميرون 2-صفر، وستكون آمالها بتحقيق الفوز على غانا ضئيلة جدا.