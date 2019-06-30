بالأعلام والهتافات.. الجالية المصرية بأمريكا تحتفل بثورة يونيو

توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في نيويورك متجمعين أمام مقر السفارة المصرية، وذلك من أجل المشاركة في إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، باعثين برسالة إلى العالم كله توكد حبهم لوطنهم وتأيدهم للقيادة السياسية.



وشهدت الوقفة التى نظمها عدد من المواطنين العديد من الهتافات الوطنية ورفع أعلام مصر، كما نظم المواطنون مسيرة حاشدة بالسيارات جابت الميدان رافعين أعلام مصر، معبرين عن فرحتهم بثورة ٣٠ يونيو المجيدة والتي عبرت عن إرادة الشعب.



وحمل المواطنين العديد من اللافتات كتب عليها عبارات مختلفة تؤكد تأيديهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، منها "بنحبك ياريس" و"نثق بك" و"تحيا مصر".