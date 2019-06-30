بالصور.. محمد رشاد يُحيى احتفالات وزارة الشباب والرياضة بذكرى 30 يونيو

أحيا الفنان محمد رشاد، حفل غنائي كبير مساء أمس السبت بنادي شباب الجزيرة وجاء الحفل لإحياء ذكرى ثورة ٣٠ يونيو برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي كان حريصًا على حضور الحفل.



وخلال الحفل قدم "رشاد" عدد كبير من الأغاني الوطنية وسط تفاعل كبير من الجمهور ومنها " تحيا مصر صبح على مصر يابلادي فاعل خير ياناس أحلف بسماها"، فيما تفاعل الحضور معه بالغناء والتصفيق الشديد ورفع الأعلام المصرية ورددوا معه الأغنيات.



جدير بالذكر أن أخر أعمال محمد رشاد كانت أغنية " إحساسي" وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، ومن توزيع عمر إسماعيل.