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عالم

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة أطلقها الحوثيون اتجاه عسير

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:10 ص
التحالف بقيادة السعودية
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة أطلقها الحوثيون اتجاه عسير
وكالات
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أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس السبت، اعتراض طائرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم قوات التحالف التي تقودها السعودية في بيان بثته قناة العربية، في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن قوات التحالف اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير بجنوب السعودية.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، مساء السبت، شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال سريع، إن "سلاح الطيران المسير عاود الليلة عملياته الهجومية على مطار أبها الدولي قبل قليل بعدد من طائرات قاصف k2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية".
وأضاف أن "العملية كانت ناجحة والإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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