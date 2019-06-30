مدرب بنين: البطولة صعبة جدًا بالنسبة لنا

قال ميشيل دوساييه، المدير الفني لمنتخب بنين، إن المجموعة السادسة صعبة للغاية، مؤكدًا أن الفريق البنيني سيحاول أن يبذل قصارى جهده لتحقيق افضل نتائج ممكنة.



وتعادل بنين للمباراة الثانية على التوالي أمام غينيا بيساو بدون أهداف ليرفع رضيده الى نقطتين.



وأضاف "دوساييه" في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "البطولة صعبة جدا بالنسبة لنا وهنحاول بذل قصارى جهدنا في المباريات القادمة، لم اأتوقع سير المباراة وكنا مرتبين ومنظمين ولكنهم تفوقوا علينا بدنيا وفقدنا ميزة اللعب الجماعي وواجهنا بعض الصعوبات وكانوا واثقين في أنفسهم جدا".



واختتم: "لا يوجد وقت كافي للإعداد للمباراة القادمة وعلينا أن نعيد لياقة اللاعبين من خلال الاستشفاء لأنها ستكون مباراة صعبة أمام الكاميرون حامل اللقب".