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عالم

جوتيريش يدعو إلى رفع سقف طموح العمل المناخى

الأحد 30/يونيو/2019 - 01:00 ص
جوتيريش يدعو إلى
جوتيريش يدعو إلى رفع سقف طموح العمل المناخى
وكالات
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تدهور الأوضاع المتعلقة بالمناخ عما كان متوقعا من قبل.

وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الدول العشرين في أوساكا، السبت، إلى الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة في أوروبا وموجات الجفاف والعواصف في مختلف أنحاء العالم، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وكان تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ شدد على ضرورة العمل للحد من ارتفاع حرارة العالم كي لا يتخطى 1.5درجة مئوية بنهاية القرن الحالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأضاف جوتيريش في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري خارجية الصين وفرنسا: "يتطلب ذلك زيادة ذات مغزى في الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها وفي التمويل لأنه أمر أساسي".

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