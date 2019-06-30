السفير البحرينى يغادر بغداد للتشاور مع حكومة بلاده

أعلن مصدر رسمي عراقي، أمس السبت، مغادرة السفير البحريني العاصمة بغداد متوجهًا لبلاده عقب الهجوم على السفارة.



وقال المصدر، إن سفير البحرين صلاح المالكي غادر بغداد السبت، متوجها للمنامة للتشاور حول الاحداث الاخيرة التي حلت بالسفارة البحرينية.



وأضاف انه سيبحث مع حكومة بلاده تفاصيل الاعتداء على السفارة من قبل متظاهرين.



واستنكرت مملكة البحرين الاعتداء من قبل مجموعة متظاهرين استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق.



وأعربت الحكومة العراقية عن أسفها لوقوع الاعتداء، وأبدت استعدادها لحماية السفارة، معلنة اعتقال 54 شخصا من المتظاهرين.

